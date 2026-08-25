Les monuments d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle Place Félix Rey Arles

Informations pratiques

Arles

Les monuments d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle

Du 18/09 au 03/10/2026 tous les jours. Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-18

Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des monuments historiques.

Amateurs et photographes professionnels parcourent la France, certains missionnés par la Commission des Monuments historiques, pour constituer des archives photographiques. Dans ce contexte, la ville d’Arles, considérée comme un musée à ciel ouvert devient un terrain privilégié pour la photographie naissante.



L’exposition présente une sélection de ces premières prises de vue réalisées à Arles entre 1845 et 1880, période qui voit se structurer et se développer photographie d’architecture et politique patrimoniale.



Toutes les photographies dévoilées proviennent des collections de la Médiathèque d’Arles. Un diaporama réunissant près de 70 images accompagne quelques photographies originales. .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the moment it was invented, photography proved to be an essential documentary and scientific tool for documenting the richness and condition of historic monuments.

L’événement Les monuments d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles