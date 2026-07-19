Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau
dimanche 2 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faur · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique
Rue Marguerite Allain Faur Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Les Mouches qui Miaulent c’est un trio de chant polyphonique à cappella et percussions corporelles. Venez voyager à bord de nos voix et ouvrez grand vos oreilles ! Elles chantent en bulgare, en arabe ou encore en breton. Portées par leur amitié, les Mouches qui miaulent insufflent une nouvelle énergie aux chants traditionnels polyphoniques .
Rue Marguerite Allain Faur Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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