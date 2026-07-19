UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trédrez-Locquémeau

Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau

dimanche 2 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faur · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue Marguerite Allain Faur
Adresse
Café Théodore
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique

Rue Marguerite Allain Faur Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Les Mouches qui Miaulent c’est un trio de chant polyphonique à cappella et percussions corporelles. Venez voyager à bord de nos voix et ouvrez grand vos oreilles ! Elles chantent en bulgare, en arabe ou encore en breton. Portées par leur amitié, les Mouches qui miaulent insufflent une nouvelle énergie aux chants traditionnels polyphoniques   .

Rue Marguerite Allain Faur Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Mouches qui Miaulent, chant polyphonique Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor)