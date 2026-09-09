Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs

Informations pratiques

Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive Samedi 19 septembre, 15h00 Bastide Sainte Cecile Var

Gratuit mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire

ET atelier de fabrication de tapenade maison

Entrée gratuite mais sur inscription

https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/

Bastide Sainte Cecile 600 route de Sainte Cecile, 83460 LES ARCS Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494995295 https://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@lesarcssurargens.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] [{« link »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] il s’agit d’un ancien moulin traditionnel à eau à huile d’olive et d’un moulin à ressence, réhabilités et transformés en musée moderne, interactif et polysensoriel. parking et parking PMR à proximité

Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire

© Benoit Jarry, Mairie des Arcs