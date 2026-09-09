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Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs

samedi 19 septembre 2026 · Bastide Sainte Cecile · Les Arcs

Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bastide Sainte Cecile
Adresse
600 route de Sainte Cecile, 83460 LES ARCS
Ville
83460 Les Arcs
Département
Var
Tarif
Gratuit mais sur inscription

Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive Samedi 19 septembre, 15h00 Bastide Sainte Cecile Var

Gratuit mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire
ET atelier de fabrication de tapenade maison
Entrée gratuite mais sur inscription
https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/

Bastide Sainte Cecile 600 route de Sainte Cecile, 83460 LES ARCS Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494995295 https://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@lesarcssurargens.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] [{« link »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] il s’agit d’un ancien moulin traditionnel à eau à huile d’olive et d’un moulin à ressence, réhabilités et transformés en musée moderne, interactif et polysensoriel. parking et parking PMR à proximité
Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire

© Benoit Jarry, Mairie des Arcs

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