Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs
samedi 19 septembre 2026 · Bastide Sainte Cecile · Les Arcs
Informations pratiques
Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive Samedi 19 septembre, 15h00 Bastide Sainte Cecile Var
Gratuit mais sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire
ET atelier de fabrication de tapenade maison
Entrée gratuite mais sur inscription
https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/
Bastide Sainte Cecile 600 route de Sainte Cecile, 83460 LES ARCS Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494995295 https://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@lesarcssurargens.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] [{« link »: « https://bastide-ste-cecile.billetterie.museum/ »}] il s’agit d’un ancien moulin traditionnel à eau à huile d’olive et d’un moulin à ressence, réhabilités et transformés en musée moderne, interactif et polysensoriel. parking et parking PMR à proximité
Visite guidée du site : écomusée de l’olive et exposition temporaire
© Benoit Jarry, Mairie des Arcs
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