Les moulins en région nazairienne, Salle Prométhée, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Les moulins en région nazairienne 18 et 19 septembre Salle Prométhée Loire-Atlantique

Réservation conseillée. Lien de réservation à partir du 7 septembre. Accessible PMR. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une invitation à la découverte d’un patrimoine peu connu.

Les moulins ont marqué le territoire de la région nazairienne de leurs hautes silhouettes. Pendant cinq siècles, les meuniers ont joué un rôle fondamental dans l’économie et le développement du monde agricole. Personnage local, homme à tout faire, doté de véritables savoir-faire, il fut souvent l’objet d’histoires et de légendes à tel point que le moulin n’est pas qu’une simple machine, mais un symbole.

L’histoire des moulins en région nazairienne (la CARENE) s’appuie sur des recherches approfondies et des archives locales. L’étude repose sur l’analyse de 250 actes notariés, des cartes anciennes et du cadastre napoléonien, permettant d’identifier les propriétaires et de dater la construction des moulins. Des photographies, anciennes et récentes, des dessins et cartes postales illustrent le diaporama.

L’Agglomération nazairienne compte 93 moulins recensés, dont seuls 21 subsistent, mais aucun n’a conservé sa fonction d’origine. Ces moulins ont joué un rôle essentiel dans la vie locale, fournissant farine et mouture aux habitants et à leurs troupeaux.

Salle Prométhée 20 bis rue Gabriel Fauré Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire 44600 Pertuischaud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une invitation à la découverte d’un patrimoine peu connu.

© association Mémoire et savoir nazairiens