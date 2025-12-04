Les Mousquetaires du Roi La Ferté-Saint-Aubin

Les Mousquetaires du Roi

Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Château se dévoile sous un nouveau jour dans cette expérience immersive et historique inédite ! En famille ou entre amis, challengez-vous dans les 15 pièces meublées du château. Votre équipe disposera de 2h pour sortir de cet escape game géant ! À vous de jouer !

Plongez dans une aventure captivante avec Les Mousquetaires du Roi au Château de la Ferté Saint Aubin !

Dans ce cadre historique exceptionnel embarquez pour une mission palpitante qui convient aux grands et aux petits, faites équipe et relevé le défi afin de percer les secrets du château en un temps limité. Cette expérience ludique et immersive est parfaite pour les amateurs d’histoire et passionnés de jeux d’aventure.

Serez-vous à la hauteur pour sauver l’honneur des mousquetaires ?

À vous de jouer !

Chateau de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 52 72 contact@chateau-ferte.com

English :

The Château reveals itself in a whole new light in this immersive, historical experience! With family or friends, challenge yourselves in the 15 furnished rooms of the château. Your team will have 2 hours to complete this giant escape game! It’s up to you!

