Les Moustiquaires Salle Jean Genet Couches
Les Moustiquaires Salle Jean Genet Couches vendredi 19 juin 2026.
Couches
Les Moustiquaires
Salle Jean Genet 10 Route de Chalencey Couches Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les Moustiquaires, quatre musiciens, mais avant tout, quatre potes qui font swinguer les notes et les mots.
Les Moustiquaires ne vous proposent pas un concert, mais un spectacle vivant.
Ce joyeux groupe dépoussière les standards de la chanson française tels que Boris Vian, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Georges Brassens… Mais adapte aussi à leur style nos contemporains comme M, San Severino, Yves Jamait…
Les Moustiquaires, c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un concert à vivre et à chanter !
Ils vous font partager leur univers, un peu décalé, ou loufoque peut-être, peu importe, quand vous repartirez vous emporterez avec vous cette légèreté et cette gaîté qu’ils distribuent sans compter. .
Salle Jean Genet 10 Route de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 50 18 74 sallejeanGenet@grandautunoismorvan.fr
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English : Les Moustiquaires
L’événement Les Moustiquaires Couches a été mis à jour le 2026-06-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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