Les murmures de Nieul Devant la Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Les murmures de Nieul

Devant la Maison de la Meunerie 16 rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Suivez Mathieu à travers cette Petite Cité de Caractère…

À Nieul-sur-l’Autise, le temps ne passe pas… il s’installe.

Ici, les pierres ont de la mémoire et les silences en disent long.

Suivez le guide à travers ce village labellisé Petite Cité de Caractère, où chaque détour réserve une surprise. Une abbaye millénaire qui impose le respect, un moulin qui raconte la vie laborieuse d’autrefois, des ruelles paisibles où l’on devine encore les pas des artisans et des villageois d’hier. Rien n’est tape-à-l’œil, tout est authentique.

Au fil de la balade, anecdotes, petites histoires et détails insolites viennent éclairer la grande Histoire. On parle d’eau, de pierre, de foi, de travail… et surtout d’un village façonné par l’Autise, patiente et indispensable. Une visite à hauteur d’humain, pour comprendre comment Nieul s’est construit, lentement mais sûrement.

Une escapade idéale pour les curieux, les amateurs de patrimoine vivant et ceux qui aiment regarder derrière les façades.

Pour apprécier cette aventure jusqu’au bout, la visite se termine par un moment convivial pour savourer Nieul-sur-l’Autise jusqu’à la fin, et partager un dernier instant ensemble.

EN JUILLET MARDI 21/07

EN AOÛT MARDI 18/08

– Lieu de rendez-vous Devant la Maison de la Meunerie 16 rue du Moulin 85240 Rives d’Autise

– Durée : 1h30 de visite + moment convivial (optionnel)

– Tout public

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITE :

– Animaux non admis

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Merci de vous présenter sur place 15 minutes avant le début de la visite

– Fin de la billetterie en ligne le jour même à 17h

Billetterie en ligne à venir .

Devant la Maison de la Meunerie 16 rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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L’événement Les murmures de Nieul Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin