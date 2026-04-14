Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, Oradea
Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, Oradea samedi 23 mai 2026.
Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” Bihor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Visite libre
Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” 16, Str. Iosif Vulcan, 410041, Oradea Oradea 410041 Orașul Nou Bihor +40771740087 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre tram
Visite libre
©Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal
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