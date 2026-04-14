Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, Oradea samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”

Adresse : 16, Str. Iosif Vulcan, 410041, Oradea

Ville : 410041 Oradea

Département : Bihor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” Bihor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Visite libre

Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” 16, Str. Iosif Vulcan, 410041, Oradea Oradea 410041 Orașul Nou Bihor +40771740087 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre tram
Visite libre

©Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

À voir aussi à Oradea (Bihor)