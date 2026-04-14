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Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Orașului Oradea, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Orașului Oradea, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Orașului Oradea, Oradea samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muzeul Orașului Oradea

Adresse : Oradea

Ville : Oradea

Département : Bihor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Orașului Oradea Bihor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Visite libre

Muzeul Orașului Oradea Oradea Oradea Bihor +4 0771 741 331 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre bus, tram
Visite libre

©Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

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