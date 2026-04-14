Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Orașului Oradea, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Orașului Oradea Bihor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Visite libre

Muzeul Orașului Oradea Oradea Oradea Bihor +4 0771 741 331 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre bus, tram

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