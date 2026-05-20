Les Music’ Halles Halle de la mairie Bazas

Bazas

Les Music’ Halles

Halle de la mairie 1 place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’école de musique Villa Bohème vous invite à assister à une soirée exceptionnelle sous le signe de la musique avec les élèves.

De 10h à 12h Batucada sur la place du marché.

De 14h à 16h30 Spectacles acoustiques sous les arcades de la mairie.

De 18h à 23h Concert de Rock avec les ateliers de Villa Bohême, la Bande Sons et Cap’ORN.

Petite restauration et buvette sur place. .

Halle de la mairie 1 place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 65 19

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English : Les Music’ Halles

L’événement Les Music’ Halles Bazas a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud