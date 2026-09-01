Informations pratiques

Brélès

Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les Musicales de Kergroadez, le Hot Club Jazz’Iroise invite Avril Duo Jazz Cosette Saby au chant et Gilbert Bescond à la guitare.

Swing, standards, chansons françaises et rythmes latins pour danser. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English :

L’événement Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz Brélès a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE