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AGENDA · Brélès

Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz Brélès

dimanche 13 septembre 2026 · Brélès

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Château de Kergroadez
Ville
29810 Brélès
Département
Finistère
Tarif

Brélès

Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Les Musicales de Kergroadez, le Hot Club Jazz’Iroise invite Avril Duo Jazz Cosette Saby au chant et Gilbert Bescond à la guitare.
Swing, standards, chansons françaises et rythmes latins pour danser.   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English :

L’événement Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz Brélès a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE

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