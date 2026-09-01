Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz Brélès
dimanche 13 septembre 2026 · Brélès
Informations pratiques
Brélès
Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les Musicales de Kergroadez, le Hot Club Jazz’Iroise invite Avril Duo Jazz Cosette Saby au chant et Gilbert Bescond à la guitare.
Swing, standards, chansons françaises et rythmes latins pour danser. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English :
L’événement Les musicales de Kergroadez Concert de Jazz Brélès a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE
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