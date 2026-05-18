Les Musicales sur Rhône Laveyron
Les Musicales sur Rhône Laveyron samedi 13 juin 2026.
Laveyron
Les Musicales sur Rhône
Théâtre de verdure Laveyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:55:00
Date(s) :
2026-06-13
Festival de musique gratuit et en plein air ! Venez découvrir des artistes de qualité dans un cadre magnifique, au bord du Rhône !
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Théâtre de verdure Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laboressoise@free.fr
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English :
Free, open-air music festival! Come and discover quality artists in a magnificent setting on the banks of the Rhône!
L’événement Les Musicales sur Rhône Laveyron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche