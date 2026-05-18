Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron
Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron samedi 27 juin 2026.
Laveyron
Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être
Parc du château de la ronceraie Laveyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le marché nocturne de l’Artisanat et du bien être est un événement destiné à mettre en avant les artisans, créateurs, producteurs locaux et professionnels du bien être dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Parc du château de la ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 91 95 03 schwob.sabrina@hotmail.fr
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English :
The Artisan and Wellness Night Market is an event designed to showcase local artisans, creators, producers and wellness professionals in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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