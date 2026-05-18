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Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron

Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc du château de la ronceraie

Ville : 26240 Laveyron

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Laveyron

Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être

Parc du château de la ronceraie Laveyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le marché nocturne de l’Artisanat et du bien être est un événement destiné à mettre en avant les artisans, créateurs, producteurs locaux et professionnels du bien être dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Parc du château de la ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 91 95 03  schwob.sabrina@hotmail.fr

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English :

The Artisan and Wellness Night Market is an event designed to showcase local artisans, creators, producers and wellness professionals in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Marché nocturne de l’Artisanat et du bien être Laveyron a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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