Les Mystères de Folleville Folleville

6 chemin derrière les haies Folleville Somme
Début : 2026-05-22 21:15:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-22
Le spectacle Les Mystères de Folleville
revient les 22, 23, 29 et 30 mai à 21h30
sur le site du château de Folleville
un spectacle déambulatoire familial , ludique et immersif,
avec la Cie A l’évidence trois petits points
ATTENTION places limitées à 90 participants chaque soir
billetterie en ligne en cliquant ici https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2025
plein tarif 12€ pour les plus de 12 ans
tarif réduit 5€ pour les 6-12 ans
renseignements au 03 22 41 58 72
billetterie en ligne https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2026
ouverture de la billetterie sur place si places encore disponibles à 21h15
petits conseils pratiques pour bien vivre votre soirée
_ spectacle en déambulation, veillez à bien vous chausser
_ le spectacle se déroule à la tombée de la nuit , veillez à bien vous couvrir
_ l’accès au site se fait par l’arrière du château de Folleville où se trouve un parking, pour les GPS indiquez 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville
6 chemin derrière les haies Folleville 80250 Somme Hauts-de-France +33 3 22 41 58 72 accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
English :
The Folleville Mysteries show
returns on May 22, 23, 29 and 30 at 9:30pm
on the Château de Folleville site
a fun, immersive show for the whole family,
with Cie A l’évidence trois petits points
ATTENTION: places limited to 90 participants each evening
online ticketing by clicking here: https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2025
full price: 12? for over 12s
reduced rate: 5? for 6-12 year olds
information on 03 22 41 58 72
online ticketing: https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2026
box office opens at 9:15pm, subject to availability
practical tips for your evening
_ it’s a walking show, so make sure you’re wearing the right footwear
_ the show takes place at dusk, so make sure you’re well covered
_ access to the site is via the rear of the château de Folleville, where there is a parking lot. For GPS directions, please indicate 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville
