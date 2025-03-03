Les Mystères de Folleville Folleville

Les Mystères de Folleville

6 chemin derrière les haies Folleville Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:15:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le spectacle Les Mystères de Folleville

revient les 22, 23, 29 et 30 mai à 21h30

sur le site du château de Folleville

un spectacle déambulatoire familial , ludique et immersif,

avec la Cie A l’évidence trois petits points

ATTENTION places limitées à 90 participants chaque soir

billetterie en ligne en cliquant ici https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2025

plein tarif 12€ pour les plus de 12 ans

tarif réduit 5€ pour les 6-12 ans

renseignements au 03 22 41 58 72

billetterie en ligne https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2026

ouverture de la billetterie sur place si places encore disponibles à 21h15

petits conseils pratiques pour bien vivre votre soirée

_ spectacle en déambulation, veillez à bien vous chausser

_ le spectacle se déroule à la tombée de la nuit , veillez à bien vous couvrir

_ l’accès au site se fait par l’arrière du château de Folleville où se trouve un parking, pour les GPS indiquez 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville

6 chemin derrière les haies Folleville 80250 Somme Hauts-de-France +33 3 22 41 58 72 accueil.tourisme@avrelucenoye.fr

English :

The Folleville Mysteries show

returns on May 22, 23, 29 and 30 at 9:30pm

on the Château de Folleville site

a fun, immersive show for the whole family,

with Cie A l’évidence trois petits points

ATTENTION: places limited to 90 participants each evening

online ticketing by clicking here: https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2025

full price: 12? for over 12s

reduced rate: 5? for 6-12 year olds

information on 03 22 41 58 72

online ticketing: https://my.weezevent.com/les-mysteres-de-folleville-2026

box office opens at 9:15pm, subject to availability

practical tips for your evening

_ it’s a walking show, so make sure you’re wearing the right footwear

_ the show takes place at dusk, so make sure you’re well covered

_ access to the site is via the rear of the château de Folleville, where there is a parking lot. For GPS directions, please indicate 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville

