Les natures du sol Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:30 – 16:00

Gratuit : non Sur inscription Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Le sol est composé de plusieurs éléments mais selon où vous habitez, ils peuvent varier. Participez à une expérience de sédimentologie, pour connaître la nature d’un sol. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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