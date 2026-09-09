Les Nocturnes aux Archives TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Les Nocturnes aux Archives

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:30:00

fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Les Nocturnes aux Archives offrent au public l’opportunité de découvrir les espaces des Archives départementales et leurs missions… de nuit.

Selon l’affluence, des visites guidées pourront être proposées.

Appelée à se développer grâce à des partenariats avec des établissements d’enseignement artistique, cette programmation consacrera exceptionnellement son rendez-vous aux sports.

Une présentation thématique dans le hall viendra mettre à l’honneur, en lien avec l’actualité, les archives du cyclisme et du football.

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

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English :

The Nocturnes at the Archives offer the public the opportunity to explore the Departmental Archives and learn about its missions… at night.

Depending on attendance, guided tours may be offered.

Designed to expand through partnerships with arts education institutions, this program will, for this special occasion, focus on sports.

A thematic display in the lobby will highlight, in light of current events, the archives related to cycling and soccer.

L’événement Les Nocturnes aux Archives Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65