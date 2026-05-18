Saint-Félix-de-Lodez

LES NOCTURNES DE FONJOYA

21 Avenue Marcelin Albert Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12

Venez vivre une soirée conviviale et gourmande afin de valoriser la richesse de notre territoire !

Venez vivre une soirée conviviale et gourmande afin de valoriser la richesse de notre territoire !

Au programme un marché de producteurs et d’artisans locaux, l’occasion parfaite de découvrir des produits authentiques.

Profitez également de dégustations de vin proposées par la cave, et laissez-vous tenter par une restauration sur place à partir des produits du marché.

La soirée se déroulera en musique avec un concert gratuit, pour une ambiance festive et chaleureuse !

Un événement à ne pas manquer, en famille ou entre amis ! .

21 Avenue Marcelin Albert Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 61 caveau.stfelix@fonjoya.com

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English :

Come and enjoy a convivial, gourmet evening to showcase the richness of our region!

L’événement LES NOCTURNES DE FONJOYA Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS