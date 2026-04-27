LES NOCTURNES DE VIAS Vias
LES NOCTURNES DE VIAS Vias mardi 7 juillet 2026.
Vias
LES NOCTURNES DE VIAS
Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Le marché préféré de nos vacanciers ! Après la chaleur d’une journée, qu’il est bon de flâner dans la fraîcheur du soir à la rencontre de nos artisans !
Produits régionaux, créations artisanales, dégustations de produits du terroir et de gourmandises dans les rues du coeur de ville.
Après la chaleur d’une journée, qu’il est bon de flâner dans la fraîcheur du soir à la rencontre de nos artisans ! .
Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65
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English : LES NOCTURNES DE VIAS
Our holidaymakers’ favourite market! After the heat of the day, it’s good to stroll in the coolness of the evening to meet our craftsmen!
L’événement LES NOCTURNES DE VIAS Vias a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
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