Les nocturnes du Bazadais Bazas
Les nocturnes du Bazadais Bazas vendredi 24 juillet 2026.
Bazas
Les nocturnes du Bazadais
Place de la cathédrale Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Préparez-vous à vivre une soirée estivale conviviale au cœur de notre belle ville !
Braderie des commerçants toute la journée pour faire de bonnes affaires et soutenir vos commerces locaux.
Marché nocturne de 19h à 01h sur la Place de la Cathédrale artisans, créateurs, producteurs et exposants vous donnent rendez-vous dans une ambiance festive et chaleureuse.
Animations musicales toute la soirée DJ Yann Khay pour lancer les festivités, concert de Mikaël Vigneau, puis DJ Cyril Rod pour prolonger la fête.
Les restaurants de Bazas seront également ouverts pour vous permettre de profiter pleinement de cette belle soirée d’été.
Venez flâner entre les stands, partager un moment en famille ou entre amis, découvrir les savoir-faire locaux et profiter d’une ambiance unique sous les étoiles. .
Place de la cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 95 68 59 adeb.bazas@gmail.com
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English : Les nocturnes du Bazadais
L’événement Les nocturnes du Bazadais Bazas a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud
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