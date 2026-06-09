Les Nocturnes du Chili Soirée Blanche LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Soirée Blanche

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Revêtez votre plus belle tenue blanche et laissez-vous emporter par une soirée élégante et festive sous les étoiles des Pyrénées.

Le temps d’une soirée, le Parc de Loisirs du Chili se pare de blanc pour t’offrir une ambiance chic, conviviale et lumineuse.

Musique live, DJ, artistes invités et animations rythmeront cette soirée estivale placée sous le signe du partage et de la fête.

Entre amis ou en famille, viens vivre un moment unique dans un cadre enchanteur au cœur de Luz-Saint-Sauveur.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

Dress in your finest white and let yourself be swept away by an elegant and festive evening under the stars of the Pyrenees.

For one evening, the Parc de Loisirs du Chili is decked out in white to offer you a chic, friendly and luminous atmosphere.

Live music, DJs, guest artists and entertainment will punctuate this summer evening of sharing and celebration.

With friends or family, come and enjoy a unique moment in an enchanting setting in the heart of Luz-Saint-Sauveur.

L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée Blanche Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65