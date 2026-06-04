Les Nocturnes du Chili Soirée Latino LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Soirée Latino

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une explosion de rythmes, de danse et de soleil au cœur des Pyrénées !

Laisse-toi transporter par l’ambiance chaleureuse de notre soirée latino.

Chanteurs, musiciens et animations rythmeront la soirée au son des plus belles mélodies d’Amérique latine.

Entre danse, musique et convivialité, partage un moment festif et dépaysant.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

An explosion of rhythm, dance and sunshine in the heart of the Pyrenees!

Let yourself be carried away by the warm atmosphere of our Latino evening.

Singers, musicians and entertainment will set the rhythm for the evening to the most beautiful melodies of Latin America.

Between dance, music and conviviality, share a festive and exotic moment.

L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée Latino Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65