Les Nocturnes du Chili Soirée Latino LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Les Nocturnes du Chili Soirée Latino LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 30 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Les Nocturnes du Chili Soirée Latino
LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une explosion de rythmes, de danse et de soleil au cœur des Pyrénées !
Laisse-toi transporter par l’ambiance chaleureuse de notre soirée latino.
Chanteurs, musiciens et animations rythmeront la soirée au son des plus belles mélodies d’Amérique latine.
Entre danse, musique et convivialité, partage un moment festif et dépaysant.
> Entrée gratuite.
> Buvette sur place. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An explosion of rhythm, dance and sunshine in the heart of the Pyrenees!
Let yourself be carried away by the warm atmosphere of our Latino evening.
Singers, musicians and entertainment will set the rhythm for the evening to the most beautiful melodies of Latin America.
Between dance, music and conviviality, share a festive and exotic moment.
L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée Latino Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
À voir aussi à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
- Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 11 juin 2026
- Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 20 juin 2026
- Exposition photos Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur 1 juillet 2026
- Visite guidée Parvis de l’église Luz-Saint-Sauveur 5 juillet 2026
- Jazz à Luz 35ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 10 juillet 2026