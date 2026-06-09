Les Nocturnes du Chili Soirée Montagnarde LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Les Nocturnes du Chili Soirée Montagnarde LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 6 août 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Les Nocturnes du Chili Soirée Montagnarde
LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les voix de la vallée résonnent pour une soirée pleine de traditions et de convivialité.
Le Parc de Loisirs du Chili t’invite à une soirée montagnarde placée sous le signe de l’authenticité et du partage.
Chanteurs locaux, groupes traditionnels ou passionnés de la vallée feront résonner les chants pyrénéens dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une belle parenthèse culturelle pour découvrir l’esprit de nos montagnes et les traditions qui animent les vallées des Hautes-Pyrénées.
> Entrée gratuite.
> Buvette sur place. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com
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English :
The voices of the valley resonate for an evening full of tradition and conviviality.
The Parc de Loisirs du Chili invites you to a mountain evening of authenticity and sharing.
Local singers, traditional groups and valley enthusiasts will give voice to Pyrenean songs in a warm and friendly atmosphere.
A wonderful cultural interlude to discover the spirit of our mountains and the traditions that animate the valleys of the Hautes-Pyrénées.
L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée Montagnarde Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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