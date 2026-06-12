Parnay

Les Nocturnes du Clos d’Entre les Murs

Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Vivez un moment rare, où chacun de vos sens entre en éveil l’émotion du théâtre, la richesse de l’histoire, et la découverte du Terroir et des cuvées du Clos d’Entre les Murs.

Plongez dans une expérience unique où Philippe Minvielle, comédien talentueux, vous transporte à travers un monologue inspiré de l’esprit et de l’histoire d’Antoine Cristal, illustre fondateur du Domaine et figure emblématique du saumurois. Découvrez le Clos d’Entre les Murs dans une atmosphère unique, un lieu chargé d’histoire, tout en dégustant les cuvées d’exception du Château de Parnay.

Au programme

– Une visite authentique et insolite, loin des sentiers battus,

– Un cadre historique exceptionnel, baigné par la lumière dorée des soirs d’été,

– Une dégustation en accord avec des mets locaux soigneusement sélectionnés clôture la soirée dans une atmosphère unique.

Une expérience culturelle immersive, alliant patrimoine, culture et Terroir.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 14 août 2026 de 19h à 22h. .

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience a rare moment when all your senses are awakened: the emotion of theater, the richness of history, and the discovery of the Clos d’Entre les Murs terroir and cuvées.

L’événement Les Nocturnes du Clos d’Entre les Murs Parnay a été mis à jour le 2026-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME