Soirée Côte de Boeuf à la cheminée Parnay
Soirée Côte de Boeuf à la cheminée Parnay jeudi 4 juin 2026.
Parnay
Soirée Côte de Boeuf à la cheminée
17 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03
Les soirées Côte de Bœuf à la cheminée sont de retour !
Régalez-vous autour d’une belle pièce de viande grillée au feu de bois, accompagnée d’une grande sélection de vins locaux et de toute la France.
A partir du jeudi 7 mai, La Table des Closiers vous donne rendez-vous tous les premiers jeudis du mois pendant toute la saison estivale pour une soirée conviviale et gourmande.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 4 juin 2026 à partir de 19h30.
Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 19h30.
Jeudi 6 août 2026 à partir de 19h30.
Jeudi 3 septembre 2026 à partir de 19h30. .
17 route de Saumur Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 12 23 latabledesclosiers@gmail.com
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English :
Côte de B?uf evenings by the fireplace are back!
L’événement Soirée Côte de Boeuf à la cheminée Parnay a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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