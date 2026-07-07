Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Après le marché à la ferme, restaurez-vous au manoir dans une ambiance musicale et conviviale. Tout l’été, artistes amateurs et professionnels se succèdent pour animer vos soirées autour de concerts folk, pop, rock, chansons françaises ou ambiances plus intimistes… Des rendez-vous festifs, chaleureux et surtout joyeux, à partager en famille ou entre amis !

Ce mardi, place au rock et à la bonne humeur avec Last Minute, un duo guitare-batterie qui revisite les grands classiques rock et folk en version acoustique. Une énergie communicative portée par deux musiciens de scène expérimentés. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS