Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Après le marché à la ferme, prolongez la soirée au manoir dans une ambiance festive et conviviale ! Exceptionnellement, ce mardi 14 juillet, place au sport avec une grande Fan Zone pour vivre ensemble la demi-finale de football. Installez-vous devant l’écran géant, profitez de la buvette et partagez les émotions de cette grande soirée entre amis ou en famille. Bonne humeur, suspense et convivialité garantis ! .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS