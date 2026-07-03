Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Après le marché à la ferme, vivez une soirée musicale participative avec Florian Rion. Véritable homme de scène, cet artiste à la voix rappelant celle de Sting invite le public à devenir acteur du spectacle en distribuant un set de percussions pour l’accompagner. Au programme des reprises emblématiques de Phil Collins, The Police, Téléphone, Supertramp, U2 ou encore Kassav’. Un concert énergique, convivial et fédérateur à partager en famille ou entre amis. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS