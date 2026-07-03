Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Après le marché à la ferme, venez découvrir Halim Corto, auteur-compositeur-interprète de la région brestoise. Romantique, engagé, militant ou festif, il partage avec sincérité un univers musical riche en émotions. Porté par des textes authentiques et une présence généreuse, il interprète ses chansons avec passion, offrant un spectacle qui oscille entre énergie, partage et émotion. Une belle soirée musicale à vivre en famille ou entre amis. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS