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Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

mardi 18 août 2026 · Manoir de Trouzilit · Tréglonou

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Manoir de Trouzilit
Adresse
Lieu-dit Trousilit
Ville
29870 Tréglonou
Département
Finistère
Tarif

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Aly Malice & Vincent Agnard en concert
Après le marché à la ferme, laissez-vous séduire par l’univers original d’Aly Malice. La chanteuse revisite de grands classiques internationaux en les traduisant et adaptant en français, offrant ainsi une nouvelle lecture de titres emblématiques. Entourée de musiciens complices à la guitare, à la basse et à la batterie, elle propose un concert généreux où puissance, sensibilité et authenticité se mêlent avec énergie. Une soirée musicale unique à partager en famille ou entre amis.   .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20 

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS

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