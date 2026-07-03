Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Aly Malice & Vincent Agnard en concert

Après le marché à la ferme, laissez-vous séduire par l’univers original d’Aly Malice. La chanteuse revisite de grands classiques internationaux en les traduisant et adaptant en français, offrant ainsi une nouvelle lecture de titres emblématiques. Entourée de musiciens complices à la guitare, à la basse et à la batterie, elle propose un concert généreux où puissance, sensibilité et authenticité se mêlent avec énergie. Une soirée musicale unique à partager en famille ou entre amis. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS