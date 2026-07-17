Vide grenier de Trouzilit Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Vide grenier de Trouzilit

Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Depuis plus de 20 ans, le vide-grenier de Trouzilit est un rendez-vous incontournable de l’été. Installé dans le cadre du Manoir de Trouzilit, il réunit chaque année de nombreux chineurs et exposants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Avec près de 80 exposants et plus de 525 mètres de stands, vous y trouverez une grande diversité d’objets, de bonnes affaires et de trésors à dénicher. Que vous soyez collectionneur passionné, amateur de brocante ou simple promeneur, venez profiter d’une agréable journée en famille ou entre amis.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’Association des Cavaliers de Trouzilit. .

Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Vide grenier de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-17 par OT PAYS DES ABERS