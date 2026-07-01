Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Après le marché à la ferme, laissez-vous emporter par l’univers de FROG’N ROLL. Ce duo revisite avec énergie et modernité des chansons françaises et internationales dans un style pop/rock actuel. Portés par deux guitares, deux voix et des orchestrations soignées, Fabrice Dano et Olivier Cauchefert proposent un concert chaleureux, rythmé et fédérateur. Une soirée musicale à partager en famille ou entre amis dans le cadre convivial du manoir. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS