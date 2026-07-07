Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou
mardi 21 juillet 2026 · Manoir de Trouzilit · Tréglonou
Informations pratiques
Tréglonou
Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit
Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Après le marché à la ferme, profitez d’une soirée musicale chaleureuse au manoir avec TEVI & Co, un trio 100 % acoustique composé d’un chant lead/cajon, d’une basse acoustique et d’une guitare nylon. Porté par de belles harmonies à trois voix, le groupe revisite avec originalité un répertoire varié de chansons françaises et internationales. Un concert convivial et fédérateur à partager en famille ou entre amis. .
Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20
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English :
L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS