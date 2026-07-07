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Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

mardi 21 juillet 2026 · Manoir de Trouzilit · Tréglonou

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Manoir de Trouzilit
Adresse
Lieu-dit Trousilit
Ville
29870 Tréglonou
Département
Finistère
Tarif

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Après le marché à la ferme, profitez d’une soirée musicale chaleureuse au manoir avec TEVI & Co, un trio 100 % acoustique composé d’un chant lead/cajon, d’une basse acoustique et d’une guitare nylon. Porté par de belles harmonies à trois voix, le groupe revisite avec originalité un répertoire varié de chansons françaises et internationales. Un concert convivial et fédérateur à partager en famille ou entre amis.   .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20 

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS

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