Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Informations pratiques

Tréglonou

Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Après le marché à la ferme, profitez d’une soirée musicale chaleureuse au manoir avec TEVI & Co, un trio 100 % acoustique composé d’un chant lead/cajon, d’une basse acoustique et d’une guitare nylon. Porté par de belles harmonies à trois voix, le groupe revisite avec originalité un répertoire varié de chansons françaises et internationales. Un concert convivial et fédérateur à partager en famille ou entre amis. .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

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English :

L’événement Les Nocturnes du Manoir de Trouzilit Tréglonou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS