Les nouveaux rendez-vous de Cot Cot à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un cycle de lectures musicales inédit débarque dans le réseau des médiathèques.

Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité.

En partenariat avec Morgane Massala, musicienne

Pour les tout-petits, de 1 à 5 ans. Entrée libre sous réserve de places disponibles. .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new cycle of musical readings is coming to the media library network.

L’événement Les nouveaux rendez-vous de Cot Cot à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)