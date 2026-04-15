Les nouvelles aventures du Groupe Vocal Explorateur, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Les nouvelles aventures du Groupe Vocal Explorateur Mardi 19 mai, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:30:00+02:00

Guillaume Flamen, enseignant au conservatoire, et les élèves du Groupe Vocal Explorateur vous proposent de partager leurs nouvelles explorations…

Le parcours de ces jeunes chanteuses et chanteurs de talent au sein de cet ensemble vocal moderne sera conté, évoquant les courants esthétiques du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, voyageant de Philip Glass à Pierre Calmelet, de Cornelius Cardew à leur récente rencontre avec le compositeur Camille Rocailleux, mais aussi des improvisations et des inventions…

Les Mardis de la musique sont des conférences musicales proposées en partenariat avec la Direction Générations Seniors et Autonomie du CCAS de la ville de Bordeaux.

Ce concert est proposé dans le cadre du défi « 10 jours sans écrans » organisé par la ville de Bordeaux du 19 au 28 mai.

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-les-nouvelles-aventures-du-groupe-vocal-explorateur »}]

Dans le cadre des Mardis de la musique de la bibliothèque Mériadeck. musique gratuit

© Conservatoire de Bordeaux