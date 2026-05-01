Les Nuits Archéo à l’Abbaye de La Couronne Abbaye Notre Dame de La Couronne La Couronne

La Couronne

Les Nuits Archéo à l’Abbaye de La Couronne

Abbaye Notre Dame de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Nuits Archéo du Département de la Charente reviennent pour illuminer les trésors de notre patrimoine. l’Abbaye Notre-Dame devient le théâtre d’une soirée exceptionnelle.

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Abbaye Notre Dame de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00

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English :

The Nuits Archéo organized by the Département de la Charente return to illuminate the treasures of our heritage. The Abbaye Notre-Dame becomes the setting for an exceptional evening.

L’événement Les Nuits Archéo à l’Abbaye de La Couronne La Couronne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême