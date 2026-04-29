Rallye patrimoine La tréfilerie La Couronne
Rallye patrimoine La tréfilerie La Couronne samedi 30 mai 2026.
La Couronne
Rallye patrimoine
La tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Ville de La Couronne vous invite à participer à un parcours ludique et immersif à la découverte de son petit patrimoine.
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La tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr
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English :
The town of La Couronne invites you to take part in a fun and immersive discovery tour of its small-scale heritage.
L’événement Rallye patrimoine La Couronne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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