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Rallye patrimoine La tréfilerie La Couronne

Rallye patrimoine La tréfilerie La Couronne samedi 30 mai 2026.

Lieu : La tréfilerie

Adresse : 1 Allée des Sports

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Couronne

Rallye patrimoine

La tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

La Ville de La Couronne vous invite à participer à un parcours ludique et immersif à la découverte de son petit patrimoine.
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La tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11  accueil@lacouronne.fr

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English :

The town of La Couronne invites you to take part in a fun and immersive discovery tour of its small-scale heritage.

L’événement Rallye patrimoine La Couronne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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