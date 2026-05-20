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Rendez-vous aux jardins Animation lecture au jardin Eugène Bureau Jardin public Eugène Bureau La Couronne

Rendez-vous aux jardins Animation lecture au jardin Eugène Bureau Jardin public Eugène Bureau La Couronne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin public Eugène Bureau

Adresse : Avenue de la gare

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Couronne

Rendez-vous aux jardins Animation lecture au jardin Eugène Bureau

Jardin public Eugène Bureau Avenue de la gare La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Les bébés lecteurs de la Médiathèque se déplacent dans le Jardin public Eugène Bureau pour une lecture Les pieds dans l’herbe , dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
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Jardin public Eugène Bureau Avenue de la gare La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11  accueil@lacouronne.fr

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English :

The Médiathèque’s baby readers take to the Eugène Bureau public garden for a Les pieds dans l’herbe reading, as part of the Rendez-vous aux jardins event.

L’événement Rendez-vous aux jardins Animation lecture au jardin Eugène Bureau La Couronne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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