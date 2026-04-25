Trophée Régional du Jeune Vététiste La Couronne
Trophée Régional du Jeune Vététiste La Couronne samedi 13 juin 2026.
La Couronne
Trophée Régional du Jeune Vététiste
Terrain du Moto Club des Séverins La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par le C O Couronnais Cyclisme, ce trophée est une épreuve de sélection pour le Trophée de France du Jeune Vététiste.
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Terrain du Moto Club des Séverins La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 95 64
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English :
Organized by C O Couronnais Cyclisme, this trophy is a selection event for the Trophée de France du Jeune Vététiste.
L’événement Trophée Régional du Jeune Vététiste La Couronne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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