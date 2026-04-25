La Couronne

Trophée Régional du Jeune Vététiste

Terrain du Moto Club des Séverins La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par le C O Couronnais Cyclisme, ce trophée est une épreuve de sélection pour le Trophée de France du Jeune Vététiste.

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Terrain du Moto Club des Séverins La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 95 64

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English :

Organized by C O Couronnais Cyclisme, this trophy is a selection event for the Trophée de France du Jeune Vététiste.

L’événement Trophée Régional du Jeune Vététiste La Couronne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême