Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques Hippodrome Angoulême Hennessy La Couronne
Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques Hippodrome Angoulême Hennessy La Couronne dimanche 14 juin 2026.
La Couronne
Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques
Hippodrome Angoulême Hennessy 6 rue de la Petite Tourette La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-06-14 2026-10-04 2026-10-17 2026-10-31 2026-11-15
L’Hippodrome de la Tourette est un hippodrome ouvert au galop et au trot avec une piste de plat de 1 550 m en herbe, une piste d’obstacles de 3 000 m en herbe et une piste de trot de 1 000 m en sable avec corde à droite.
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Hippodrome Angoulême Hennessy 6 rue de la Petite Tourette La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 23 74 hippodrome_angouleme@orange.fr
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English :
The Hippodrome de la Tourette is a racecourse open to gallop and trotting, with a 1,550 m grass flat track, a 3,000 m grass jumping track and a 1,000 m sand trotting track with right-hand rope.
L’événement Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques La Couronne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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