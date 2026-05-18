Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques Hippodrome Angoulême Hennessy La Couronne

La Couronne

Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques

Hippodrome Angoulême Hennessy 6 rue de la Petite Tourette La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-06-14 2026-10-04 2026-10-17 2026-10-31 2026-11-15

L’Hippodrome de la Tourette est un hippodrome ouvert au galop et au trot avec une piste de plat de 1 550 m en herbe, une piste d’obstacles de 3 000 m en herbe et une piste de trot de 1 000 m en sable avec corde à droite.

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Hippodrome Angoulême Hennessy 6 rue de la Petite Tourette La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 23 74 hippodrome_angouleme@orange.fr

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English :

The Hippodrome de la Tourette is a racecourse open to gallop and trotting, with a 1,550 m grass flat track, a 3,000 m grass jumping track and a 1,000 m sand trotting track with right-hand rope.

L’événement Hippodrome Angoulême Hennessy Courses hippiques La Couronne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême