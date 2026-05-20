La Couronne

Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine

55 route de Claix La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’événement national Rendez-vous aux jardins, l’association La Couronne, Avenir et Patrimoine vous invite au Moulin de la Courade pour une journée conviviale autour du patrimoine et du jardin.

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55 route de Claix La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 26 73 moulindelacourade1@gmail.com

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English :

As part of the national Rendez-vous aux jardins event, the association La Couronne, Avenir et Patrimoine invites you to the Moulin de la Courade for a convivial day of gardening and heritage.

L’événement Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine La Couronne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême