Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine La Couronne
Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine La Couronne samedi 6 juin 2026.
La Couronne
Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine
55 route de Claix La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de l’événement national Rendez-vous aux jardins, l’association La Couronne, Avenir et Patrimoine vous invite au Moulin de la Courade pour une journée conviviale autour du patrimoine et du jardin.
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55 route de Claix La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 26 73 moulindelacourade1@gmail.com
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English :
As part of the national Rendez-vous aux jardins event, the association La Couronne, Avenir et Patrimoine invites you to the Moulin de la Courade for a convivial day of gardening and heritage.
L’événement Rendez-vous au jardin Avenir et Patrimoine La Couronne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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