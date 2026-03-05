Spectacle Chuuut ! Graines de Mômes Théâtre de la Couronne La Couronne

Spectacle Chuuut ! Graines de Mômes

Théâtre de la Couronne 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Nathalie Loizeau invite petits et grands lors d’une veillée pyjama ou d’une sieste contée, à entrer dans l’univers des contes.

.

Théâtre de la Couronne 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nathalie Loizeau invites young and old to enter the world of storytelling for a sleepover or storytelling siesta.

L’événement Spectacle Chuuut ! Graines de Mômes La Couronne a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême