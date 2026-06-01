Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise, Maia et Charente, La Couronne

Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise Vendredi 5 juin, 10h00 Maia et Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Programme :

10h : Visite guidée des Jardins de Maia (merci de prévenir si vous êtes intéressés)

11h : Visite guidée de la plateforme logistique alimentaire / Tour des actualités et chiffres clés sur la plateforme

12h-15h : Apéro dégustation des produits de nos producteurs

Rencontres et échanges autour du développement de l’alimentation bio et locale en Charente.

Maia et Charente 16400 La couronne 7 lieu dit moulin de l’escalier La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0631555600 »}]

Visite guidée + dégustation