Les Nuits Blanches, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

Les Nuits Blanches 4 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

Tarif plein 24€, Off 17€, -18ans/Etudiants/CartesCie/Intermittents 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:50:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T15:50:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Un homme et une femme solitaires se rencontrent et se rapprochent une nuit à Pétersbourg. Tout semble concourir à leur attachement mutuel, mais leurs maladresses et leurs angoisses font basculer leurs illusions. Cette adaptation pour deux comédiens et un pianiste de la nouvelle de Dostoïevski a été jouée avec succès au Lucernaire à Paris cette saison.

Auteur Dostoïevski. Adaptation et Mise en scène Ronan Rivière. Avec Laura Chetrit, Ronan Rivière et au piano Olivier Mazal. Musique Rachmaninov. Décors Antoine Milian. Costumes Corinne Rossi. Lumière Sébastien Husson. Production Voix des Plumes, compagnie en résidence à Versailles, avec le soutien du Centre Culturel Jean Vilar et de la SPEDIDAM.

LA CROIX « Des voix qui captent puissamment l’attention par leur étrange et poignante magie. Seuls les grands acteurs imposent ainsi leur personnage en une poignée de mots et quelques secondes de silence. Magnifique. »

L’HUMANITE « Toute la sensibilité à fleur de peau de Dostoïevski est sur la scène. »

MARIANNE « Les talentueux comédiens nouent un dialogue touchant, plein de délicatesse, où s’enchevêtrent de part et d’autre espoir et tristesse. Les notes de Rachmaninov résonnent comme de délicieuses ponctuations lyriques. »

TELERAMA TT « L’efficacité du décor est redoutable: un banc, un abribus, d’où surgissent par éclats des instantanés d’un couple que les interprètes savent teinter à la fois d’ironie amère et de romantisme passionné, au rythme de préludes finement joués en direct. »

LE POINT ☆☆☆☆ « Une réussite ! A ne pas rater. »

THEATRAL MAGAZINE: « Un petit bijou. On aime beaucoup ! »

Générale le 3. Par la même troupe que LE JOURNAL D’UN FOU, LE REVIZOR, LE NEZ, LE DOUBLE, LA FOIRE DE MADRID, LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIERE … www.voixdesplumes.com

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0432760279 »}] [{« link »: « http://www.voixdesplumes.com »}]

Quatre nuits d’un couple dont les rêves mènent au vertige, sous la plume de Dostoïevski.

Gely