Informations pratiques

Elne

LES NUITS D’ELNE VISITES NOCTURNES CONTÉES ET MUSICALES AU CLOÎTRE

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Animée par le conteur Jordi Mach et le musicien David Codina, cette visite nocturne vous propose une découverte originale du Cloître et de la Cathédrale d’Elne, entre contes, musique et légendes, à la lueur des lampions. À noter la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée.

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Hosted by storyteller Jordi Mach and musician David Codina, this nighttime tour offers a unique exploration of the Cloister and Elne Cathedral, featuring stories, music, and legends, by the light of lanterns. Please note: this tour is not accessible to people with limited mobility.

Reservations are required through the Pyrénées-Méditerranée Intercommunal Tourist Office.

L’événement LES NUITS D’ELNE VISITES NOCTURNES CONTÉES ET MUSICALES AU CLOÎTRE Elne a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE