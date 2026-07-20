Les nuits des étoiles rue Fouillaquet Calvisson

Informations pratiques

Calvisson

Les nuits des étoiles

rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :

2026-08-08

A l’occasion de la Nuit des Étoiles 2026, une soirée sera organisée avec observation du soleil et atelier construction boite à éclipse.

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rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 7 65 87 50 38 societe-d-astronomie-de-calvisson@protonmail.me

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English :

As part of the 2026 Night of the Stars, an evening event will be held featuring solar observation and a workshop on building an eclipse box.

L’événement Les nuits des étoiles Calvisson a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays de Sommières