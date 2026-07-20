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AGENDA · Calvisson

Les nuits des étoiles rue Fouillaquet Calvisson

samedi 8 août 2026 · rue Fouillaquet · Calvisson

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
rue Fouillaquet
Adresse
Plaine des sports et des loisirs
Ville
30420 Calvisson
Département
Gard
Tarif

Calvisson

Les nuits des étoiles

rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :
2026-08-08

A l’occasion de la Nuit des Étoiles 2026, une soirée sera organisée avec observation du soleil et atelier construction boite à éclipse.
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rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 7 65 87 50 38  societe-d-astronomie-de-calvisson@protonmail.me

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English :

As part of the 2026 Night of the Stars, an evening event will be held featuring solar observation and a workshop on building an eclipse box.

L’événement Les nuits des étoiles Calvisson a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays de Sommières

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