Les nuits des étoiles rue Fouillaquet Calvisson
samedi 8 août 2026 · rue Fouillaquet · Calvisson
Informations pratiques
Calvisson
Les nuits des étoiles
rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 00:30:00
Date(s) :
2026-08-08
A l’occasion de la Nuit des Étoiles 2026, une soirée sera organisée avec observation du soleil et atelier construction boite à éclipse.
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rue Fouillaquet Plaine des sports et des loisirs Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 7 65 87 50 38 societe-d-astronomie-de-calvisson@protonmail.me
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English :
As part of the 2026 Night of the Stars, an evening event will be held featuring solar observation and a workshop on building an eclipse box.
L’événement Les nuits des étoiles Calvisson a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays de Sommières