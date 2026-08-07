Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Les nuits des étoiles

Site d’observation de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

La 36e édition des Nuits des étoiles, le plus grand festival d’astronomie en France, se déroula les vendredi 07 et jeudi 08 août à partir de 21h30 avec la section d’astronomie du Flep. Rendez-vous à l’observatoire de la Rampinsolle pour découvrir le Soleil et les Perséides !

Gratuit

La 36e édition des Nuits des étoiles, le plus grand festival d’astronomie en France, se déroula les vendredi 07 et jeudi 08 août à partir de 21h30 avec la section d’astronomie du Flep. Rendez-vous à l’observatoire de la Rampinsolle pour découvrir le Soleil et les Perséides !

Gratuit

Buvette et boutique astro sur site .

Site d’observation de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 20 astroflep24@gmail.com

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English : Les nuits des étoiles

The 36th edition of *Nuits des Étoiles*, France’s largest astronomy festival, took place on Friday, August 7, and Thursday, August 8, starting at 9:30 p.m., organized by the Flep astronomy section. Come to the Rampinsolle Observatory to explore the Sun and the Perseids!

Free

L’événement Les nuits des étoiles Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux