Les nuits des étoiles Coulounieix-Chamiers
vendredi 7 août 2026 · Coulounieix-Chamiers
Informations pratiques
Coulounieix-Chamiers
Les nuits des étoiles
Site d’observation de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
La 36e édition des Nuits des étoiles, le plus grand festival d’astronomie en France, se déroula les vendredi 07 et jeudi 08 août à partir de 21h30 avec la section d’astronomie du Flep. Rendez-vous à l’observatoire de la Rampinsolle pour découvrir le Soleil et les Perséides !
Gratuit
La 36e édition des Nuits des étoiles, le plus grand festival d’astronomie en France, se déroula les vendredi 07 et jeudi 08 août à partir de 21h30 avec la section d’astronomie du Flep. Rendez-vous à l’observatoire de la Rampinsolle pour découvrir le Soleil et les Perséides !
Gratuit
Buvette et boutique astro sur site .
Site d’observation de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 20 astroflep24@gmail.com
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English : Les nuits des étoiles
The 36th edition of *Nuits des Étoiles*, France’s largest astronomy festival, took place on Friday, August 7, and Thursday, August 8, starting at 9:30 p.m., organized by the Flep astronomy section. Come to the Rampinsolle Observatory to explore the Sun and the Perseids!
Free
L’événement Les nuits des étoiles Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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