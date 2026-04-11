Les Nuits des Forêts au Bois Henrys Neufchâteau

Neufchâteau

Les Nuits des Forêts au Bois Henrys

Bois Henry Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre des Nuits des Forêts, le propriétaire du Bois Henrys vous invite à découvrir sa forêt et les professionnels qui la font vivre.

Au programme conférences, stands, expositions et balades commentées pour mieux comprendre la forêt, ses richesses et les enjeux auxquels elle est confrontée.

Écologues, enseignants, propriétaires forestiers, artisans, gestionnaires forestiers et étudiants du campus forestier de Mirecourt partageront leurs connaissances, leurs métiers et leurs expériences tout au long du week-end.

Des artistes seront également présents pour témoigner de leur relation particulière avec la forêt.

Petite restauration sur place assurée par les étudiants du campus forestier de Mirecourt.

Retrouvez le programme complet sur https://nuitsdesforets.com/edition-2026/a-la-decouverte-du-bois-henrys/Tout public

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Bois Henry Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 6 04 03 78 32

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English :

As part of the Nuits des Forêts, the owner of Bois Henrys invites you to discover his forest and the professionals who bring it to life.

On the program: conferences, stands, exhibitions and guided walks to better understand the forest, its riches and the challenges it faces.

Ecologists, teachers, forest owners, craftsmen, forest managers and students from the Mirecourt forestry campus will be sharing their knowledge, skills and experience throughout the weekend.

Artists will also be on hand to talk about their special relationship with the forest.

Catering provided by students from the Mirecourt forestry campus.

For the full program: https://nuitsdesforets.com/edition-2026/a-la-decouverte-du-bois-henrys/

L’événement Les Nuits des Forêts au Bois Henrys Neufchâteau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE L’OUEST DES VOSGES