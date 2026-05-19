Les nuits des forêts-Conférence promenée avec Damien Parmentier Belval
Les nuits des forêts-Conférence promenée avec Damien Parmentier Belval samedi 20 juin 2026.
Belval
Les nuits des forêts-Conférence promenée avec Damien Parmentier
Belval Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Conférence promenée avec Damien Parmentier, écrivain et historien de renom. Sur les traces du passé, l’aventure des paysages, les respirations de la forêt.
Limité à 35 personnes.Tout public
0 .
Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com
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English :
Walkabout with Damien Parmentier, renowned writer and historian. In the footsteps of the past, the adventure of landscapes, the breath of the forest.
Limited to 35 people.
L’événement Les nuits des forêts-Conférence promenée avec Damien Parmentier Belval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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