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Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts Belval

Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts Belval dimanche 14 juin 2026.

Ville : 88210 Belval

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Belval

Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts

Belval Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-06-21

Inscription obligatoire limité à 10 personnes.
Découverte des oiseaux des forêts avec Laurence Gabriel, écouter leur chant, apprendre à les reconnaitre.Tout public
0  .

Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51  tiragouttecontact@gmail.com

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English :

Registration required, limited to 10 people.
Discover forest birds with Laurence Gabriel, listen to their songs and learn to recognize them.

L’événement Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts Belval a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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