Belval

Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts

Belval Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21

Inscription obligatoire limité à 10 personnes.

Découverte des oiseaux des forêts avec Laurence Gabriel, écouter leur chant, apprendre à les reconnaitre.Tout public

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Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com

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English :

Registration required, limited to 10 people.

Discover forest birds with Laurence Gabriel, listen to their songs and learn to recognize them.

L’événement Les nuits des forêts-Découverte des oiseaux des forêts Belval a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES