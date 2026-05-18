Belval

Les nuits des forêts- pique-nique forestier à la forêt de tiragoutte

Belval Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 14:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rencontre et échanges avec André Rodeghiero, président des chasseurs du Mont, Lectures et exposition de photographies en forêt.

Tous les évènements sont gratuits néanmoins la réservation est indispensable.Tout public

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Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com

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English :

Meeting and chat with André Rodeghiero, president of the Mont hunters’ association, readings and forest photography exhibition.

All events are free, but booking is essential.

L’événement Les nuits des forêts- pique-nique forestier à la forêt de tiragoutte Belval a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES